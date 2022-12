Business news: parlamento egiziano approva istituzione fondo per l'Autorità del Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento egiziano ha approvato l'istituzione di un fondo indipendente per l'Autorità del Canale di Suez. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, la sede principale del fondo sarà nel governatorato di Ismailia, mentre il Consiglio di amministrazione potrà istituire succursali o uffici all'interno dell'Egitto. Il disegno di legge mira a istituire un fondo di proprietà dell'Autorità del Canale di Suez per aumentare la capacità dell'organismo a contribuire allo sviluppo economico sostenibile secondo i migliori standard e regole internazionali. Il fondo contribuirà a consentire all'Autorità di far fronte alle crisi e alle emergenze che potrebbero verificarsi in seguito a circostanze eccezionali, di forza maggiore o di cattive condizioni economiche. Lo Stato si impegna a proteggere, sviluppare e preservare il Canale di Suez come corso d'acqua internazionale di sua proprietà ed è anche obbligato a sviluppare l'area del Canale, in quanto è un importante centro economico. (Cae)