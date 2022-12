Business news: Egitto, presidente Al Sisi esamina piano sviluppo aziende statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha incontrato il 19 dicembre il primo ministro Mostafa Madbouly e il ministro per le Imprese pubbliche Mahmoud Mostafa con i quali ha discusso il progetto di riforma e sviluppo delle aziende del settore pubblico e della corretta gestione del loro patrimonio. Lo riferisce una nota diramata dal portavoce della presidenza egiziana, ambasciatore Bassam Radi. Durante l’incontro con Al Sisi, il ministro delle Imprese pubbliche ha presentato un piano generale per la riforma e lo sviluppo delle aziende di proprietà statale e il relativo processo di ristrutturazione aziendale e di formazione dei dipendenti. Secondo quanto si legge nella nota diramata dalla presidenza egiziana, Al Sisi è stato informato anche sul lavoro per sviluppare società di filatura e tessitura legate a realtà di proprietà statale e sulla modernizzazione di macchinari e attrezzature impiegate nella coltivazione del cotone in coordinamento con il ministero dell’Agricoltura. Durante l’incontro con il premier e il ministro per le Imprese pubbliche Al Sisi ha anche seguito gli sviluppi della società automobilistica El Nasr che sta lavorando alla produzione di un veicolo elettrico di fabbricazione nazionale. (Cae)