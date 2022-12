Vaticano: Papa, dopo tanto consumismo ritroviamo il senso del Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, durante l’omelia pronunciata nel corso della messa celebrata nella notta di Natale, invita i fedeli presenti nella basilica di San Pietro a “ritrovare il senso del Natale”. “Dopo due millenni dalla nascita di Gesù – dice il Pontefice – dopo molti Natali festeggiati tra addobbi e regali, dopo tanto consumismo che ha avvolto il mistero che celebriamo, c’è un rischio: sappiamo tante cose sul Natale, ma ne scordiamo il significato”. Bergoglio esorta a guardare a un elemento essenziale del presepe, che troviamo ben tre volte nei vangeli, la mangiatoia. Essa, spiega il Papa “è il segno, non casuale, con cui Cristo entra nella scena del mondo. È il manifesto con cui si presenta, il modo in cui Dio nasce nella storia per far rinascere la storia”. (Civ)