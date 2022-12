Business news: Cina, società immobiliari Cifi e Agile vendono azioni a prezzi scontati per recuperare liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cifi Holdings e Agile Group sono le ultime due società immobiliari cinesi a tentare di accumulare liquidità vendendo nuove azioni a prezzi scontati. Cifi, con sede a Shanghai e sottoposta a ristrutturazione del debito estero, intende raccogliere 123 milioni di dollari vendendo azioni a 0,15 dollari ciascuna, il 14 per cento in meno rispetto al prezzo di chiusura delle contrattazioni di ieri. La cantonese Agile ha invece fissato il prezzo di vendita a 0,30 dollari (-17,4 per cento) con l’obiettivo di raccogliere 79,3 milioni. I proventi verranno utilizzati dalle società per sanare il rispettivo indebitamento, che nell’ultimo anno e mezzo ha travolto l’intero comparto immobiliare cinese. Il settore contribuisce a circa un quarto del Prodotto interno lordo nazionale (Pil) e il governo sta varando linee guida e pacchetti di stimolo nel tentativo di alleviarne la crisi. (Cip)