Vaticano: Papa Francesco ha lasciato la Basilica vaticana

- Con la benedizione finale si è chiusa la Santa Messa nella notte della Natività nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Papa Francesco che ha presieduto la celebrazione, ha lasciato la Basilica in sedia a rotelle così come era arrivato, attraversando la navata e salutando i fedeli. Ad assistere alla Messa dal vivo, secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa, c’erano 7mila persone. Altre 3mila hanno invece seguito la celebrazione sul sagrato davanti ai megaschermi. (Civ)