Business news: Cina, pubblicate linee guida che regolano gestione e commercio transfrontaliero di dati

- La Cina è pronta ad imporre una rigorosa revisione sul trattamento dei dati ritenuti fondamentali alla sicurezza nazionale, sul loro trasferimento transfrontaliero e sulle fusioni e acquisizioni che coinvolgono capitale straniero. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", citando una serie di linee guida pubblicate a inizio settimana dal Comitato centrale del Partito comunista e dal Consiglio di Stato, che puntano a regolare il mercato domestico dei dati. La diffusione delle disposizioni segue l'approvazione nel 2021 di una legge sulla sicurezza nel settore, che propone la revisione delle informazioni generate in Cina e ritenute sensibili. Le nuove misure contemplate dal governo coprono diversi ambiti e definiscono diversi diritti associabili ai dati, il loro commercio e la distribuzione degli utili nel mercato, regolando inoltre la gestione e la supervisione delle informazioni. Nel complesso, riflettono la volontà cinese di investire nella branca dei dati, considerati un nuovo fattore produttivo al pari di terra, lavoro e capitale. Per regolare lo sviluppo del settore e formulare strategie sull'economia digitale è stato istituito a luglio un meccanismo interministeriale composto da funzionari provenienti da 20 organi governativi, guidato dalla Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc). Stando alle linee guida, le politiche sui dati saranno adeguate in base alle valutazioni del meccanismo. (Cip)