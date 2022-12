Business news: Cina, azienda tedesca BionTech ha inviato 11.500 dosi di vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica tedesca BioNTech ha inviato in Cina 11.500 dosi di vaccino contro il Covid-19, le prime prodotte al di fuori della Cina ad essere inviate nel Paese. L’azienda ha confermato che i farmaci sono stati presi in consegna il 21 dicembre e saranno anzitutto utilizzati per la vaccinazione dei cittadini tedeschi nel Paese. I preparati, che offrono copertura contro il ceppo originale del Covid-19 e le sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5, dovrebbero essere disponibili a Pechino, Shanghai, Canton, Shenyang e Chengdu, fa sapere BioNTech. (Cip)