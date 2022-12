Business news: Cina, industria automobilistica cresciuta dell'8,1 per cento nei primi dieci mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore aggiunto dell'industria automobilistica cinese è aumentato dell'8,1 per cento su base annua nei primi dieci mesi dell'anno. Lo indicano i dati dell'Associazione dei produttori cinesi di automobili (Caam), secondo cui il settore ha trainato la ripresa dell'intera manifattura nazionale. I ricavi operativi combinati delle aziende di settore sono aumentati dell'otto per cento su base annua, sfiorando i mille miliardi di dollari. Da gennaio a ottobre, i profitti totali generati dalle case automobilistiche nazionali sono aumentati dello 0,8 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2021, attestandosi a circa 60,84 miliardi di dollari. (Cip)