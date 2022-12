Business news: ministro Economia Emirati, contributo turismo al Pil pari all’11,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore turistico contribuisce al Prodotto interno lordo (Pil) degli Emirati Arabi Uniti per l’11,9 per cento. Lo ha affermato il ministro dell’Economia emiratino, Abdulla Bin Touq al Marri, all’emittente panaraba “Al Arabiya”, sottolineando che si tratta di una "percentuale molto forte". Il ministro ha aggiunto che la strategia nazionale per il turismo mira ad attrarre nuovi investimenti nel settore per un valore di 100 miliardi di dirham (oltre 25 milioni di euro) entro il 2031, e ciò dopo che per circa 40 anni il Paese si è impegnato a sviluppare infrastrutture turistiche in modo da attrarre investimenti interni ed esterni. L’obiettivo, ha poi riferito Al Marri, è fare in modo che il settore turistico contribuisca al 17 per cento del Pil entro il 2031. (Res)