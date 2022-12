Business news: Oman Oil Company inaugura stazione Omco per rifornire navi di carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Oman Oil Marketing Company ha inaugurato la stazione di rifornimento marittimo per navi nel porto di Duqm (Omco per carburante per navi), uno dei progetti nazionali annunciato recentemente dall'Autorità per gli investimenti dell'Oman. Lo ha riferito l'agenzia stampa ufficiale dell'Oman, affermando che il costo del progetto della stazione di rifornimento è di 11 milioni di riyal dell'Oman (28 milioni di dollari). Si tratta della prima stazione di carburante per navi nella Zona Economica Speciale di Duqm. L'obiettivo è rafforzare la posizione del porto di Duqm tra i porti internazionali, attirare le navi per la sosta e la fornitura di servizi dal porto. (Res)