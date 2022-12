Business news: Taiwan, dal primo gennaio meno restrizioni all’ingresso di collaboratori domestici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan allenterà le restrizioni all’ingresso di badanti e collaboratori domestici migranti a partire dal primo gennaio. Da quella data, le suddette categorie non saranno più tenute a trascorrere una settimana di monitoraggio della salute in dormitori o centri deputati alla quarantena per il Covid-19 se i loro datori di lavoro saranno in grado di garantire stanze singole dotate di servizi. Lo ha fatto sapere il ministero del Lavoro, aggiungendo che nella settimana di autogestione i collaboratori domestici potranno lavorare a patto che risultino negativi al virus ogni giorno. (Cip)