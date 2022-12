Libia: Haftar annuncia “ultima possibilità” per tracciare un percorso politico e indire elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, ha annunciato oggi un'ultima possibilità per tracciare un percorso politico e indire elezioni. Pronunciando oggi un discorso in occasione dell’anniversario della dichiarazione di indipendenza della Libia, avvenuta il 24 dicembre 1951, Haftar ha dichiarato che “l'unità della Libia è una linea rossa e non permetteremo che venga violata o compromessa". Haftar ha aggiunto che il comando generale dell'esercito annuncia "un'ultima possibilità per tracciare una road map e indire le elezioni". "Chiediamo a tutte le città e regioni della Libia occidentale un dialogo intra libico e la riunione dei vari attori libici", osservando che “coloro che hanno diviso i libici estradato un cittadino illegalmente ne devono rendere conto di fronte al popolo”. Il riferimento di Haftar è alla consegna agli Stati Uniti predisposta dal Governo di unità nazionale di Tripoli guidato da Abdulhamid Dabaiba di Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi, ex agente dell’intelligence libico sospettato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 sopra la città di Lockerbie, in Scozia, nel 1988. (segue) (Lit)