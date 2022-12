Difesa: gli auguri di Natale del ministro Crosetto ai militari italiani in Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha trascorso la Vigilia di Natale con il contingente nazionale del Battle Group Nato a guida italiana, impegnato nella missione “enhanced Vigilance Activities” in Bulgaria, presso la base militare di Novo Selo. Con loro ha assistito alla Santa Messa e ha condiviso il pranzo della vigilia, portando il saluto riconoscente e grato dello Stato e dell’Italia intera per il loro prezioso lavoro, soprattutto in questo momento, in un’area geografica che costituisce il fianco est dell’Alleanza, a pochissima distanza dalla guerra di aggressione contro l’Ucraina. "La madre Patria vi rispetta e vi ringrazia” ha detto Crosetto augurando a tutto il personale buon Natale e felice anno nuovo. “Voglio ringraziare e stringere la mano ad ognuno di voi”* ha aggiunto *“che festeggerete il Natale lontano da casa per difendere gli interessi del nostro Paese e la Pace con generosità, forza e senso di responsabilità”. (segue) (Com)