Difesa: gli auguri di Natale del ministro Crosetto ai militari italiani in Bulgaria (3)

22 luglio 2021

- In occasione della sua ultima tappa della visita ai contingenti nazionali impegnati all’estero, il ministro Crosetto ha incontrato il ministro della Difesa della Bulgaria, Dimitar Stoyanov. Colloquio bilaterale durante il quale i due ministri hanno concordato sull’importanza di rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito Difesa e tra le rispettive Forze armate. Tra i temi trattati, anche l’importanza dell’area del Mar Nero e il condiviso impegno per stabilità e sicurezza del Fianco Est della Nato, dove l’Italia è presente con oltre duemila militari, oltre 700 dei quali sono schierati in Bulgaria da quando, lo scorso 17 ottobre, ha assunto il comando del Battle Group. (Com)