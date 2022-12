Vaticano: il Papa in sedia a rotelle a San Pietro per celebrare la Santa Messa della Natività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è nella Basilica di San Pietro per la Santa Messa della Natività. Il Santo Padre è arrivato in sedia a rotelle. Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa, sono 7mila i presenti in Basilica per assistere alla celebrazione della Santa Messa della Notte nella Solennità del Natale del Signore 2022. La Messa è trasmessa nei cinque continenti, grazie al trasmissione in mondovisione. Nel pomeriggio papa Francesco ha scritto in un Tweet: "Se vogliamo festeggiare davvero il Natale, riscopriamo lo stupore davanti a Dio che si fa piccolo, che non nasce nei fasti dell'apparenza, ma nella povertà di una stalla. Per incontrarlo bisogna raggiungerlo lì, dove Egli sta; occorre abbassarsi, farsi piccoli". (Civ)