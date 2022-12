Business news: Macao, operatori gioco d'azzardo firmano contratti decennali impegnandosi a diversificare attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sei operatori del gioco d’azzardo di Macao – Mgm Grand Paradise, Galaxy Entertainment Group, Venetian Macau, Melco Resorts & Entertainment, Wynn Resorts e Sjm Resorts – hanno ufficializzato oggi il rinnovo decennale delle loro licenze in scadenza (31 dicembre). Il rinnovo, annunciato dall’amministrazione delle regione speciale cinese in seguito all’allentamento delle restrizioni anti-Covid, è stato formalizzato in una cerimonia alla presenza del capo del governo regionale, Ho Iat Seng, e dei segretari per la Giustizia e l’amministrazione, André Cheong, e per l’Economia e le finanze, Lei Wai Nong. Mgm è stata rappresentata dalla copresidente e direttrice esecutiva Pansy Ho, Galaxy dal presidente Lui Che Woo, Venetian dal presidente e direttore esecutivo Wilfred Wong, Melco dal presidente e direttore esecutivo Lawrence Ho, Wynn dall’amministratore delegato Craig Billings e Sjm dalla presidente e direttrice esecutiva Daisy Ho. (Cip)