Business news: Taiwan multerà Foxconn per investimento non autorizzato in Cina

- Il governo di Taiwan multerà Foxconn, il più grande produttore di elettronica su commissione al mondo, per investimento non autorizzato in Cina, ovvero per l’acquisizione di una quota di Tsinghua Unigroup, conglomerato statale cinese specializzato nella produzione di microchip. Lo riferisce il quotidiano “Taiwan News”, precisando che l’esecutivo è intenzionato a procedere con la sanzione nonostante l’annuncio di Foxconn della vendita della partecipazione. Il ministero dell’Economia taiwanese ha reso noto che la sua commissione sugli investimenti domani chiederà a Foxconn una “spiegazione completa” sull’operazione. L’importo della multa sarà calcolato secondo le disposizioni di legge. La legislazione in vigore dà facoltà al governo di vietare gli investimenti in Cina “in considerazione della sicurezza nazionale e dello sviluppo industriale”. Taipei sta rafforzando i controlli per evitare che la Cina si appropri delle sue tecnologie nel settore strategico dei semiconduttori. (Cip)