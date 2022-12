Business news: Subaru blocca sviluppo di auto ibride plug-in

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili giapponese Subaru intende accelerare ulteriormente la transizione verso l'elettromobilità, archiviando prima del previsto lo sviluppo di vetture ibride plug-in per concentrarsi sulle auto interamente elettriche e sulle vetture ibride alimentate a combustibili alternativi. La decisione di Subaru punta a ridurre i costi di sviluppo concentrandoli in una minor varietà di veicoli, e giunga anche in considerazione degli scarsi risultati di vendite: lo scorso anno le vetture ibride plug-in hanno infatti rappresentato solo il 2 per cento del mercato automobilistico mondiale. (Git)