Vaticano: Papa, in molti luoghi dignità e libertà vengono calpestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’Omelia per la Messa della Natività nella Basilica Vaticana il pensiero di Francesco è andato alla guerra. “In quanti luoghi, ancora oggi, la dignità e la libertà vengono calpestate! – ricorda il Pontefice – E sempre le principali vittime della voracità umana sono i fragili, i deboli. Anche in questo Natale un’umanità insaziabile di soldi, potere e piacere non fa posto, come fu per Gesù, ai più piccoli, a tanti nascituri, poveri, dimenticati. Penso soprattutto ai bambini divorati da guerre, povertà e ingiustizia”. (segue) (Civ)