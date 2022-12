Business news: ministero Esteri Cina, misure Covid per arrivi internazionali saranno riviste "al momento opportuno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rivedrà le misure di prevenzione e contenimento del Covid-19 per i viaggi transfrontalieri "al momento opportuno". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, durante la conferenza stampa odierna, rispondendo ad una richiesta di commento su un eventuale aggiornamento delle misure di prevenzione e quarantena per i viaggiatori in arrivo dall'estero. A causa della pandemia di Covid-19, la Cina ha chiuso i suoi confini ai viaggiatori internazionali da quasi tre anni. Ciononostante, il governo ha allentato alcune restrizioni tra le più severe al mondo il 7 dicembre, nel tentativo di frenare la storica ondata di proteste che ha travolto il Paese e conferire slancio alla ripresa economica nel 2023. (Cip)