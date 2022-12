Business news: Taiwan, tasso di disoccupazione al 3,61 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione a Taiwan si è ridotto per il terzo mese consecutivo a novembre, periodo in cui si è attestato al 3,61 per cento. Lo riferisce la Direzione generale di bilancio, contabilità e statistica (Dgbas). Nel periodo di riferimento il bacino di disoccupati si è ridotto di 3 mila unità (o dello 0,69 per cento) rispetto al mese precedente, arrivando a comprendere 428 mila persone. Parallelamente, il numero degli occupati è aumentato di 20 mila unità rispetto a ottobre, toccando quota 11,43 milioni. Le nuove assunzioni sono state consistenti soprattutto nel comparto dei servizi, mentre l'industria ha registrato un calo della forza lavoro di mille unità. L'agenzia taiwanese ritiene probabile un ulteriore rimbalzo della domanda di manodopera durante le festività natalizie, non escludendo tuttavia l'impatto del raffreddamento dell'economia globale e del rallentamento delle esportazioni sul mercato del lavoro. (Cip)