Libia: membro tribù Al Magarha a “Nova”, non permetteremo a Dabaiba di vendere il popolo libico (3)

20 luglio 2021

- Gli Usa vorrebbero che Senussi, 72 anni, attualmente detenuto a Tripoli, risponda alle domande legate all'attentato che nel 1988 fece precipitare un aereo diretto negli Stati Uniti sopra Lockerbie in Scozia. Senussi, soprannominato il “macellaio” di Gheddafi, è da tempo sospettato di aver architettato l'operazione terroristica che uccise 270 persone. La consegna di Masud ha suscitato nel Paese nordafricano un dibattito politico dall’esito ancora incerto. Molti accusano il premier Abdulhamid Dabaiba di “Grande tradimento” e temono la consegna di altri 12 detenuti politici dell’era Gheddafi, tra cui proprio Senussi, ma anche altri ex dirigenti del regime come Abdullah Mansour, Ahmed Ibrahim e Mansour Al Dhau. (segue) (Lit)