Business news: Foxconn pronta a cedere partecipazione nel colosso cinese dei microchip Tsinghua Unigroup

- La sussidiaria cinese del colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn ha accettato di vendere la sua intera partecipazione nel conglomerato statale con sede a Pechino Tsinghua Unigroup, specializzato nella produzione di microchip. È quanto si legge in una dichiarazione presentata dalla multinazionale alla borsa di Taipei, in cui si precisa che Xingwei, controllata al 99 per cento dalla Foxconn Industrial Internet, cederà le quote dietro una retribuzione di almeno 771,79 milioni di dollari. A luglio Foxconn aveva annunciato l'intenzione di investire 1,46 miliardi di dollari nell'azienda cinese, che versa in gravi difficoltà finanziarie ed è stata sottoposta ad una procedura giudiziaria di riorganizzazione fallimentare. Il disimpegno arriva al termine di un anno particolarmente difficile per il colosso taiwanese, finito sotto i riflettori per la controversa gestione dell'epidemia di Covid-19 nella sua fabbrica a Zhengzhou, nella Cina centrale. Dal mese di ottobre l'impianto è stato teatro dell'esodo di massa degli operai e di violente proteste, scoppiate per le scarse garanzie sanitarie offerte ai dipendenti, molti dei quali costretti a condividere i dormitori con soggetti positivi al Covid-19, per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e per la carenza di generi alimentari. (Cip)