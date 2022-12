Business news: Cina, aereo di linea ARJ21 debutta nel mercato dell’Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo di linea regionale realizzato in Cina ARJ21 è stato consegnato ieri alla compagnia indonesiana TransNusa, segnando il primo debutto del velivolo nei mercati esteri. Con un'autonomia massima di 3.700 chilometri, il velivolo si adatta a differenti condizioni aeroportuali ed è idoneo al volo in regioni alpine e altipiani. Secondo la compagnia produttrice Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), finora sono stati consegnati quasi 100 esemplari ARJ21, che operano su oltre 300 rotte aeree tra più di 100 città. (Cip)