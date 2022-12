Business news: premier Malesia, Stato di Sabah avrà controllo delle sue risorse di gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di Sabah, nella parte orientale della Malesia, avrà il controllo delle sue risorse di gas naturale. Lo ha annunciato il primo ministro Anwar Ibrahim, al termine di una riunione del governo avvenuta dopo l’ottenimento, ieri, della fiducia da parte del parlamento. Anwar ha spiegato che il suo esecutivo ha accettato di trasferire il controllo delle risorse di gas dalla compagnia energetica di Stato Petronas al governo locale. Secondo le stime, lo Stato contiene il 12 e il 25 per cento delle risorse di gas e di petrolio presenti in tutta la Malesia. “Una simile operazione è stata già fatta con lo Stato di Sarawak, ora sarà il turno di Sabah”, ha aggiunto Anwar in conferenza stampa. “Ci saranno delle trattative (tra Petronas e il governo di Sabah), ma il controllo di quelle risorse alla fine andrà alle autorità statali”. L’operazione, ha tuttavia precisato il premier malesiano, inizierà solo dopo l’assenso della casa reale. (Fim)