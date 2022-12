Governo: Salvini, avanti con l'Italia dei sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In soli due mesi di attività, il governo ha scelto di aiutare gli Italiani in difficoltà con interventi contro il caro bollette e l'aumento delle pensioni e degli stipendi più bassi. Al Tg1, da segretario della Lega, ho ribadito la nostra soddisfazione per l'estensione della Flat tax per aiutare le partite Iva, allo stop della legge Fornero e all'inizio del percorso dell'Autonomia". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che aggiunge: "Nel nuovo anno come ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo tanti progetti in cantiere: dal ponte di Messina all'Alta velocità nel Mezzogiorno, dalla sicurezza su treni e strade al nuovo Codice della strada. Avanti così con l’Italia dei sì, sulla strada della concretezza e del buonsenso". (Rin)