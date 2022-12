Milano: ruba orologio ai controlli di sicurezza, polizia arresta 43 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino italiano di 43 anni per furto, che durante i controlli di sicurezza aeroportuali ha rubato un orologio ad un altro passeggero italiano di 30 anni che era diretto a Bari per ricongiungersi alla propria famiglia. Gli agenti della squadra giudiziaria della Polizia di Frontiera di Linate dopo aver ricevuto la denuncia della vittima, hanno visionato i sistemi di videosorveglianza dell'aeroporto e hanno identificato l'autore del furto che nel frattempo era già in volo verso Alghero (SS) in Sardegna. All'arrivo all'aeroporto, i poliziotti della Polizia di Frontiera di Alghero hanno fermato l'uomo e recuperato l'orologio che entro domani sarà consegnato al suo legittimo proprietario. (Com)