Tunisia: presidente Saied concede grazia a 1.460 detenuti

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha deciso di concedere la grazia a 1.460 detenuti in occasione della Festa della rivoluzione del 17 dicembre scorso, secondo quanto riferisce una nota della presidenza tunisina. La grazia è stata annunciata dopo un incontro con la ministra della Giustizia, Leila Jaffel. Il provvedimento prevede per 415 detenuti la scarcerazione immediata e una riduzione della durata delle pene detentive per gli altri, mentre sono esclusi i condannati per reati gravi.(Tut)