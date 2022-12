Libia: Haftar annuncia “ultima possibilità” per tracciare un percorso politico e indire elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ricordiamo che siamo stati i primi a chiedere elezioni libere, eque e trasparenti e che la Missione delle Nazioni Unite dovrebbe assumersi la propria responsabilità per risolvere la crisi libica”, ha proseguito Haftar, secondo quanto si legge in una nota del comando dello Lna. “Sottolineiamo la necessità di un'equa distribuzione dei proventi petroliferi senza emarginazione”, ha aggiunto il generale libico secondo quanto riferisce la nota. “I libici sono gli unici in grado di risolvere il loro problema e raggiungere un unico Stato libico unificato”, ha proseguito. “La tolleranza, la rinuncia alla violenza e il cambiamento nei discorsi di carattere pubblico e religioso devono essere fatti per unificare i ranghi della nazione libica”, ha aggiunto Haftar. “Assicuriamo alla famiglia di Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi che non li lasceremo e chiediamo un briefing sulle circostanze del suo arresto”, ha affermato Haftar secondo quanto si legge nella nota. In precedenza, fonti libiche avevano riferito che Haftar era pronto ad annunciare oggi, la proclamazione dello stato di emergenza e di un autogoverno nelle regioni della Cirenaica e del Fezzan, precisando che non si trattava di una secessione, ma di una nuova strategia nella gestione degli affari della Cirenaica e del Fezzan da parte dell’Esercito nazionale libico e del popolo. (Lit)