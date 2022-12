Turchia: ministro Difesa, dall’inizio dell’anno “neutralizzati” oltre 3.900 terroristi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- In merito all’operazione “Spada ad artiglio” (Pence Kilic), lanciata lo scorso 20 novembre nel nord della Siria con l’obiettivo di realizzare una “zona cuscinetto” lungo il confine meridionale della Turchia, nonostante le forti critiche da parte degli Stati Uniti, Akar ha affermato che "tutti i tipi di misure saranno prese nel luogo e nel momento appropriato". Akar ha affermato che “il corridoio contro il terrorismo che si desidera creare nel sud della Turchia è stato impedito dalle operazioni condotte contro obiettivi terroristici nel nord della Siria”, in un chiaro riferimento alle azioni condotte dalle Unità di protezione dei popoli (Ypg) alleate della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico. "Nessuno dovrebbe aspettarsi che tolleriamo gli elementi terroristici che si annidano al nostro confine, in particolare i Paesi che trascinano la regione nell'instabilità, nei disordini e nel caos”, ha aggiunto il ministro della Difesa turco. (Res)