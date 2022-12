Legge Bilancio: Rampelli (Fd'I) su Pos, commissione zero con Poste italiane, via libera a odg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di pagamento elettronico "è privato e non abbiamo potere di abolirne il costo. Le banche hanno il diritto di farlo pagare e lo Stato non può dare soldi alle banche per azzerarlo. Però può fare una convenzione con Poste italiane, che è anche banca ed è 100 per cento pubblica, per far erogare gratuitamente questo servizio senza ledere il diritto delle banche di farsi pagare le transizioni. Ognuno userà la carta che vuole, ma quella delle Poste sarà a zero commissioni. Sarà necessario aprire un conto lì, ma per evitare di continuare a consegnare i nostri soldi alle banche mi pare un tentativo giusto da fare". È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, commentando il via libera della Camera al suo ordine del giorno che impegna il governo a fare una convenzione con Poste italiane spa per l'emissione di un bancomat commissioni zero. "Le Poste - ha aggiunto il parlamentare - avranno il loro guadagno nell’incremento dei conti che registreranno, non avranno bisogno di rendere costoso il possesso del libretto. E le banche per non essere sopraffatte saranno costrette a rendere competitive le commissioni. Ci proveremo". (Rin)