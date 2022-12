Lazio 2023: concluso incontro tra Francesco Rocca e Udc, "importante tassello per vittoria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso l'incontro tra il candidato del centro destra alle prossime elezioni regionali del Lazio, Francesco Rocca, e il segretario nazionale dell'Unione di Centro, Lorenzo Cesa, il segretario regionale del Lazio di Udc, Antonio Saccone, e Gianfranco Rotondi, leader di Verde è popolare. "E’ stato un incontro molto proficuo", affermano in una nota Cesa, Saccone e Rotondi. "Vogliamo dare il nostro contributo di esperienza e di valori nella costruzione della nuova compagine di governo della Regione Lazio che, in primo luogo, avrebbe bisogno di una nuova classe dirigente che faccia uscire il Lazio dalla palude e dall’immobilismo, cause principali di un peggioramento della qualità di vita dei cittadini laziali. Al centro - aggiungono - ci deve essere l’attenzione alla persona e ai suoi bisogni. E concentreremo le nostre proposte che avranno come obiettivo principale il lavoro, stimolando nuovi investimenti finalizzati al rilancio dell’economia". Il candidato del centro destra, Francesco Rocca, sottolinea: "Sono grato per il sostegno e la fiducia dell'Udc. Anche a Natale non ci fermiamo e lavoriamo per costruire una squadra in grado di rispondere a tutte le istanze che i cittadini del Lazio ci stanno sottoponendo. Questo incontro rappresenta un ulteriore importante tassello per chiudere il cerchio e portarci alla vittoria".(Com)