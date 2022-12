Ucraina: consigliere presidenziale Podolyak, distruggere fabbriche iraniane che producono droni per Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, l’emittente “Cnn” ha rivelato che l'amministrazione degli Stati Uniti guidata da Joe Biden ha lanciato una massiccia task force per indagare su come i componenti statunitensi e occidentali, inclusa la microelettronica di fabbricazione Usa, siano finiti nei droni di fabbricazione iraniana che la Russia sta impiegando contro l'Ucraina. Le indagini si sono intensificate nelle ultime settimane a seguito di informazioni ottenute dagli Stati Uniti secondo cui Mosca si starebbe preparando ad aprire una propria fabbrica per produrre droni all'interno in territorio russo come parte di un accordo con l'Iran. (Kiu)