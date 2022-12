Libia: membro tribù Al Magarha a “Nova”, non permetteremo a Dabaiba di vendere il popolo libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ibrahim Abu Bakr, uno dei notabili della tribù al Magarha, una delle più importanti delle più importanti della Libia a cui appartiene l’ex capo dell’intelligence di Muammar Gheddafi, Abdullah al Senussi, ha affermato ad “Agenzia Nova” che non “verrà permesso al premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, “di vendere il popolo libico in cambio di posizioni”. Ibrahim Abu Bakr ha affermato che la tribù “respinge totalmente l'estradizione di Abdullah al Senussi negli Stati Uniti”, osservando: “Se Senussi viene consegnato, ci sarà una grande reazione da parte della nostra tribù e di tutte le tribù del Fezzan. Noi non sosteniamo alcuna estradizione di alcun cittadino libico all'estero”. Ibrahim Abu Bakr ha fatto riferimento alla recente estradizione negli Stati Uniti fatta dal governo Dabaiba di Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi, ex agente dell’intelligence libico sospettato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 sopra la città di Lockerbie, in Scozia, nel 1988. “Il caso Lockerbie è stato chiuso e i libici hanno pagato ingenti somme di denaro per questo”, ha dichiarato Ibrahim Abu Bakr. (segue) (Lit)