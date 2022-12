Russia: incendio in casa di riposo provoca 22 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio in una casa di riposo nella città russa di Kemerovo ha provocato 22 morti. E’ il bilancio aggiornato da parte del comitato investigativo russo. “Altre sei persone sono ferite, di cui due ricoverate in ospedale con ustioni sono in condizioni critiche”, ha riferito il comitato via Telegram. L’incendio è scoppiato nella notte tra venerdì e sabato. Secondo quanto ha riferito l’amministrazione regionale, ci sarebbe stata una violazione delle regole antincendio nell’utilizzo del riscaldamento. Le indagini sulle circostanze dell’accaduto sono in corso. (Rum)