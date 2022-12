Economia: Savino, grazie a ministro Giorgetti per la fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il ministro Giorgetti per la fiducia e la stima nel delegarmi materie così delicate e complesse. Sono certa che, in raccordo con lui e con il viceministro Leo, per le materie di sua competenza, riusciremo a fare un buon lavoro, nell'interesse di cittadini, famiglie, imprese e degli Enti locali". Lo afferma in una nota il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, cui è stata delegata la legislazione fiscale, esclusi i provvedimenti generali di riforma e ivi comprese le materie del cuneo fiscale e della giustizia tributaria; il contrasto all'evasione fiscale anche internazionale e al riciclaggio, incluso il contenzioso valutario; la finanza degli Enti locali (con partecipazione alla Conferenza Stato-città e alla Cabina di regia per la determinazione dei Lep); con l'Agenzia delle entrate, con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e con l'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb). (Com)