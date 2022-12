Scuola: Valditara, classi da dieci alunni nei contesti più difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso a quanto realizzato nelle banlieue in Francia, mi incontrerò col ministro francese per sperimentare anche da noi classi da dieci alunni nei contesti più difficili. All'Ocse ho portato la proposta di creare una banca dati sulle migliori pratiche nella lotta alla dispersione scolastica. Mentre ho appena istituito una commissione di esperti sul bullismo, che è una delle cause dell'abbandono, per trovare soluzioni". Lo afferma il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un'intervista a "la Repubblica". "A gennaio andrò nelle scuole in realtà difficili per capire: ci sono situazioni dove i genitori non mandano volontariamente i figli a scuola ed è gravissimo", aggiunge l'esponente dell'esecutivo. (Rin)