Ucraina: consigliere presidenziale Podolyak, distruggere fabbriche iraniane che producono droni per Mosca

- Il consigliere della presidenza dell’Ucraina, Mykhailo Podolyak, ha chiesto in un messaggio su Twitter la “distruzione” delle fabbriche iraniane che producono droni e missili e l’arresto dei fornitori di tali armamenti utilizzate dalla Russia per colpire il territorio ucraino. Secondo Podolyak, l'Iran "insulta palesemente le sanzioni internazionali" e ha chiesto in risposta “la distruzione” delle fabbriche di armi iraniane. In questi mesi, l’Aeronautica iraniana ha annunciato di aver distrutto da metà settembre decine di droni di fabbricazione iraniana, in particolare la munizione vagante Shahed 136. Teheran ha ripetutamente negato, anche negli ultimi giorni, di aver fornito alla Russia armi e droni per la sua invasione dell'Ucraina. (segue) (Kiu)