Legge Bilancio: Miele (Lega), approvato odg per gratuità musei fino a 24 anni

- "Rendere gratuiti i musei fino a 24 anni: questo il contenuto dell'ordine del giorno della Lega che ho presentato alla manovra di bilancio. L'idea, anche in considerazione dei dati Istat, che fotografano un calo della spesa pro capite per la cultura, è quella di stimolare e coinvolgere i giovani nel sistema culturale nazionale. Questo per contribuire alla loro formazione e alla consapevolezza di quanto siano preziose le risorse culturali del nostro Paese. Un grande risultato che testimonia l'attenzione della Lega alle esigenze dei più giovani". Lo dichiara in una nota la deputata della Lega e componente della commissione Cultura alla Camera, Giovanna Miele. (Com)