Francia: sparatoria a Parigi, per Consiglio democratico curdo omicidi sono orchestrati da Turchia

- Commentando la sparatoria avvenuta ieri a Parigi, il portavoce del Consiglio democratico curdo in Francia (Cdkf), Agit Polat, ha dichiarato che “per noi non c’è dubbio che si tratti di omicidi politici orchestrati dalla Turchia”. “Il fatto che la nostra associazione sia presa di mira in questo modo mostra la natura terroristica e politica” dell’attacco, ha dichiarato il portavoce. “L’inchiesta ci dirà di più nei prossimi giorni” ma “la qualifica fatta attualmente non è definitiva è può cambiare a seguito dell’indagine in corso”, ha continuato. Polat ha affermato che la comunità curda è presa di mira perché “c’è una situazione politica, una guerra che continua in Turchia e in altre parti del Kurdistan, per la precisione in Siria, in Iraq e in Iran”. Ci sono un movimento curdo “represso” e un popolo curdo “considerato come nemico dalla Turchia”. Già ieri il portavoce del Cdkf aveva qualificato la sparatoria come un “atto terroristico". (segue) (Frp)