Francia: sparatoria a Parigi, per Consiglio democratico curdo omicidi sono orchestrati da Turchia (2)

- Nel frattempo, il 69enne autore della sparatoria di ieri a Parigi avrebbe confermato alla polizia che voleva attaccare la comunità curda. Secondo le informazioni raccolte dall’emittente “BfmTv”, ma anche da altre testate, tra cui il settimanale “Journal du dimanche”, l’uomo arrestato si è inoltre descritto come “razzista”. L’autore della sparatoria, che ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre tre, ha preso di mira un salone da parrucchiere, un ristorante e un centro culturale curdo in via D’Enghein. Ex ferroviere in pensione dal 2018, l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per episodi di violenza contro migranti. Nel gennaio 2021 aveva distrutto a colpi di sciabola alcune tende ed era stato sottoposto a una misura di custodia cautelare, salvo essere rilasciato il 12 dicembre scorso per l’avvicinarsi del termine massimo di detenzione provvisoria per questo tipo di illecito. Il 30 giugno scorso era stato condannato dal tribunale di Bobigny a un anno di reclusione per violenza. La sentenza si riferisce a un episodio che risale al febbraio 2016. Allora l’uomo aveva inferto colpi di coltello a tre persone presso il suo domicilio di Livry-Gargan. Contro la sentenza è stato depositato un ricorso l’8 luglio. (Frp)