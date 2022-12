Libia: membro tribù Al Magarha a “Nova”, non permetteremo a Dabaiba di vendere il popolo libico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito ieri dal quotidiano britannico “The Guardian”, l'estradizione negli Stati Uniti di Abdullah al Senussi, cognato del defunto colonello Muammar Gheddafi ed ex capo dei servizi segreti del precedente regime, “è stata bruscamente interrotta all’ultimo minuto per paura delle proteste pubbliche” in Libia. “L'idea era di mandare prima Masud negli Stati Uniti e poi di dare loro Senussi. Ci sono state discussioni per mesi su questo. Ma poi i funzionari si sono preoccupati", ha detto al “Guardian” una fonte ufficiale libica a conoscenza del caso. Secondo un’altra fonte, Senussi doveva essere consegnato nel fine settimana. (segue) (Lit)