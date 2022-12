© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Autostrade comunica in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle 21 di martedì 27 alle 5 di mercoledì 28 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Lago di Como, in uscita per chi proviene da Chiasso, per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro (Com)