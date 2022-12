Turchia: ministro Difesa, dall’inizio dell’anno “neutralizzati” oltre 3.900 terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, ha annunciato che “un totale di 3.982 terroristi sono stati neutralizzati nel Paese, nel nord dell'Iraq e in Siria dall'inizio di quest'anno". Con il termine “neutralizzati”, le autorità turche intendono l’uccisione o la cattura di esponenti di gruppi estremisti. Parlando durante un incontro con i giornalisti presso il ministero della Difesa, Akar ha affermato che la Turchia sta attraversando un periodo “in cui gli sviluppi globali e regionali accelerano e le preoccupazioni per la sicurezza salgono al livello più alto a causa dell'aumento dei rischi, delle minacce e dei pericoli”. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, Akar ha dichiarato che “la Turchia monitora attentamente tutti gli sviluppi in questo delicato processo e si sforza di prendere tutti i tipi di misure relative alla difesa e alla sicurezza agendo in modo proattivo”. (segue) (Res)