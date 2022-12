Libia: fonti “Nova”, Haftar pronto ad annunciare oggi autogoverno in Cirenaica e Fezzan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come affermato dalle fonti di “Nova”, il lavoro di tutti gli attuali organismi in Cirenaica, compresa la Camera dei rappresentanti di Tobruk e del governo libico “sarà congelato” con l’Esercito nazionale libico che “amministrerà esclusivamente la regione della Cirenaica, politicamente e militarmente, per garantire i diritti della Cirenaica e del Fezzan”. Secondo la fonte, vi sarebbe già un accordo tra le componenti del Fezzan e della Cirenaica per dichiarare il loro l'autogoverno e “liberare” Tripoli dai gruppi armati legati al Governo di unità nazionale (Gun) guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalla comunità internazionale. Le fonti osservano che vi sono Paesi che stanno sostenendo questa decisione, tra cui Egitto e Russia, per impedire il controllo della Turchia nella regione occidentale della Libia e nelle acque del Mediterraneo, in particolare la costa orientale libica. (Lit)