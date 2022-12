Iran: Corte suprema conferma accoglienza ricorso di un solo manifestante contro condanna a morte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Iran è in corso da metà settembre l’ondata di manifestazioni più vasta dalla nascita della Repubblica islamica nel 1979. I disordini a livello nazionale sono scoppiati dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta a seguito del suo arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto. Le autorità iraniane hanno impiccato due manifestanti all’inizio di questo mese: Mohsen Shekari, 23 anni, accusato di aver bloccato una strada principale a settembre e di aver ferito un membro delle forze paramilitari basij con un coltello; Majid Reza Rahnavard, 23 anni, accusato di aver accoltellato a morte due membri del basij. (Res)