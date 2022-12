Libia: membro tribù Al Magarha a “Nova”, non permetteremo a Dabaiba di vendere il popolo libico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena ricordare che Al Senussi appartiene alla tribù degli Al Magarha, una delle più importanti in Libia, ed è stato difeso pubblicamente dai Warfalli, la tribù più numerosa del Paese nordafricano. Da parte sua, il Governo di unità nazionale della Libia con sede a Tripoli ha smentito le voci sulla presunta consegna dell’ex capo dell’intelligence libica. Lo riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”, citando fonti del governo di Tripoli guidato da Dabaiba. Secondo il Gun, Al Senussi – che sposò la sorella della moglie di Gheddafi – si trova in carcere a Tripoli dal 2012 e non è stato affatto consegnato a Washington. (Lit)