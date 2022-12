© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un passo alla volta si va lontano, come insegnano gli agricoltori. Oggi, con il primo 'sì' alla legge di Bilancio alla Camera, abbiamo convintamente dato il via libera a una manovra politica che, seppur in un periodo difficile, permetterà di seminare per l'Italia del futuro". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. (Rin)