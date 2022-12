Emirati-Italia: Salvini su rimpatrio imprenditore Costantino, "Bentornato Andrea!"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha accolto il rientro in patria dell'imprenditore italiano Andrea Costantino, pubblicando un "Bentornato a casa, Andrea!" sul proprio profilo facebook. Costantino, arrestato negli Emirati Arabi Uniti con l'accusa di finanziamento al terrorismo, era stato liberato lo scorso maggio grazie alla mediazione della diplomazia italiana, e da mesi si trovava all'interno della nostra ambasciata a Dubai. Annunciando il rientro in Italia, ai microfoni di “Radio Libertà”, Costantino ha ringraziato lo stesso Salvini, il direttore generale per gli italiani all’estero della Farnesina, Luigi Vignali, l’ambasciatore d’Italia ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara. Nato a Milano il 14 settembre 1972, Costantino era stato arrestato con l'accusa di finanziamento del terrorismo in Yemen il 21 marzo scorso in un hotel di Dubai, dove soggiornava con la famiglia, dopo essere ritornato negli Emirati arabi uniti per rinnovare il visto di residenza in scadenza, e incarcerato nel penitenziario di massima sicurezza di Al Wathba. (Res)