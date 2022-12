Autonomia: Fregolent (Azione-Iv), su infrastrutture serve riflessione, no slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni abbiamo visto plasticamente che la gestione territoriale non sempre è stata in grado di dare risposte ai cittadini, anche su bisogni primari. Evidentemente la pandemia prima e il caro energia dovuto alla guerra in Ucraina ora non hanno insegnato niente se si vuole spezzettare la gestione dei trasporti in 21 regioni. L'autonomia richiede una oculata riflessione, non può essere uno slogan che rischia di danneggiare i cittadini". Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione-Italia viva-Renew Europe. "Lo sviluppo nazionale della rete infrastrutturale ha unito il Paese, una miope regionalizzazione lo spaccherebbe - continua la parlamentare in una nota -. Il trasporto pubblico locale è già regionale e abbiamo autostrade con partecipazioni locali, due esempi che hanno mostrato tutti i loro limiti. Le spinte localistiche sottrarrebbero strade, autostrade e porti a una regia complessiva necessaria a uno sviluppo che non possiamo e non dobbiamo arrestare. Sull'Autonomia si può discutere, ma - conclude Fregolent - sembra lontana una strategia nazionale sui trasporti, sull'energia e sulla sanità". (Com)